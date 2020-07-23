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19 طالبًا بـ"حاسبات السويس" يؤدون امتحانات الدراسات العليا

كتب:

سيد نون
09:35 م | الخميس 23 يوليو 2020
عميد كلية حاسبات بجامعة السويس يتفقد امتحانات الدراسات العليا

عميد كلية حاسبات بجامعة السويس يتفقد امتحانات الدراسات العليا

تابع الدكتور ياسر شرابي عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة السويس، انطلاق امتحانات الدراسات العليا بالكلية، اليوم الخميس، حيث تأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان اليوم 14 طالبًا وطالبة، حيث أدى 5 منهم امتحان شبكات الحاسب في الدبلومة التخصصية في علوم الحاسب، و9 آخرون في مادة الأنظمة الموزعة في بالدبلومة المهنية لتكنولوجيا المعلومات.   

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