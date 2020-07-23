"جرداه من ملابسه وألقيا به بجوار المواشي"..تفاصيل جريمة الزوجة والعشيق

"قتلاه وتركا جثته 3 أيام بجوار المواشي".. هكذا سجلت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، فى واقعة مقتل عامل على يد زوجته وعشيقها، حيث تبين من خلال التحريات أن الزوجة وعشيقها قتلا المجني عليه، صعقا بالكهرباء، وجرداه من ملابسه وألقيا به "عاريا" في حظيرة المواشي، ومارسا الجنس على مدار 3 أيام، ثم تخلص العشيق من الجثة بإلقائها في ترعة قرية الجمايلة بمنطقة دسوق بكفر الشيخ.

12 شهرا من العلاقة المحرمة.. بين عامل وسيدة انتهت بقتل الزوج بطريقة بشعة والتخلص من جثته لكي يخلو لهما الجو لاستمرار علاقاتهما غير الشرعية، هكذا سجلت قوات الأمن ما جاء على لسان المتهمة وعشيقها.. أثناء التحقيق معهما أمام الجهات المختصة.

تفاصيل الجريمة جاء طبقا لما جاء على لسان المتهمين وتحريات المباحث جاءت أن الزوجة والعشيق وضعا خطة محكمة للتخلص من المجنى عليه -فتحى- 44 عاما، عامل نظافة، حيث حضر المتهم الأول -العشيق- لمنزل المجنى عليه، أثناء فترة عمله، وانتظر مختبئا في إحدى غرف المنزل، وعقب حضور الضحية -افتعلت الزوجة - مشاجرة بينها وبين الضحية، وظهر المتهم وشل حركته، وقتلاه صعقا بالكهرباء وخنقا، حتى تأكدا من موته داخل منزل الزوجية فى قرية الجمايلة، التابعة لمركز سيدي سالم بكفر الشيخ.

وبعد ذلك، نقل العشيق الجثمان في سيارته الخاصة، ووضع ملابسه الخارجية داخل "كيس بلاستيكي"، وتوجه إلى ترعة مجاورة لمحطة الري المطور بقرية الجمايلة التابعة لمركز دسوق، وألقى الجثمان في الترعة، وتخلص من ملابسه، لإيهام الشرطة أن المجني عليه مات غرقا.

وذكرت التحريات والتحقيقات، أن بداية الواقعة كانت بعثور أهالي قرية الجمايلة التابعة لمركز سيدي سالم، على الجثة طافية فوق سطح مياه ترعة مجاورة لغرفة ري مطور بقرية الجمايلة التابعة لمركز دسوق، شبه عارٍ لا يرتدي سوى الملابس الداخلية، وأبلغ الأهالي الشرطة، وانتقل فريق من المباحث إلى مكان الواقعة، وانتشلوا الجثمان، وجرى إيداعه مشرحة المستشفى، وتبين أن به انتفاخا، ومتغيرة الملامح بسبب البقاء في المياه لساعات.

وبنشر مواصفات الجثمان، تعرف عليه أحد الأشخاص من خلال بطاقة التأمين الصحي الخاصة به، كما تعرف عليه شقيقه، وزوج شقيقته.

شكل مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، فريقا تحت إشراف العميد عبدالفتاح المنشاوي رئيس مباحث المديرية، وترأس العقيد أحمد سكران رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والمقدم أحمد زعلوك مفتش المباحث، والرائد أحمد أبوعريضة رئيس مباحث دسوق، لكشف حقيقة الواقعة، وتبين أن زوجته وأحد الأشخاص تخلصا منه بسبب علاقة غير شرعية نشأت بينهما.