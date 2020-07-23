وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة العينة العشوائية لمادة علم النفس

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة علم النفس بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020 (الدور الأول).

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقد عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع السادة موجهي عموم المادة ومشرفى التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير، وهو الأمر المتبع عقب الانتهاء من كل امتحان لضمان الحفاظ على حقوق الطلاب وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، من خلال الاستماع إلى وجهة نظر السادة الموجهين ووضع البدائل المتعلقة بإجابات بعض الأسئلة وفى ضوء هذا الاجتماع تم البدء أمس فى تقدير العينة العشوائية، وقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة علم النفس، البالغ عددها 11 ألف 102 طالب/طالبه، وأسفرت عن نجاح 10542 طالب/طالبة بنسبة نجاح 95%.

وأشار الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، حصول 3368 طالب/طالبة (بنسبة 31.95 %من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضًلا عن حصول 669 طالب/طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 2434 طالب/طالبة (بنسبة 23.09% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1729 طالب/طالبة (بنسبة 16.40% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.