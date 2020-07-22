وزير التربية والتعليم يدعم جنوب سيناء بـ 7فصول ذكية متعددة الاستخدام

قال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وافق دعم المحافظة بعدد 7 فصول الذكية متعددة الاستخدامات، لدعم العملية التعليمية في المناطق النائية التي تعد أحد الحلول التكنولوجية والهندسية التي ابتكرتها الوزارة للتخفيف من مشكلات الكثافة بالفصول وتحسين بيئة التعليم للمعلمين والطلاب ومواجهة ظاهرة التسرب التعليمي، وإنشاء 7 مدارس لمرحلة التعليم الإعدادي، بوديان محافظة جنوب سيناء، كمرحلة أولى للقضاء على ظاهرة تسرب التعليم بين أبناء وبنات تلك الوديان.

وأوضح المحافظ، أن هذه المدارس هي: مدرسة الاسباعية للتعليم الأساسي، ومدرسة القديسة كاترين للتعليم الأساسي بمدينة سانت كاترين، ومدرسة سرابيط الخادم الابتدائية، ومدرسة الرملة الابتدائية، ومدرسة المعين الابتدائية بإدارة أبوزنيمة التعليمية، ومدرسة عرب حمدان التابعة لإدارة نويبع التعليمية، ومدرسة الرواهبية الابتدائية التابعة لإدارة دهب التعليمية.

وقال محافظ جنوب سيناء إنه سيتم إدراج إنشاء مدرسة مصرية يابانية بمدينة رأس سدر، ومشروع دمج مبنى إلكنترونيات والتصحيح، ومبني التطوير التكنولوجي ومسرح الأنشطة المدرسية، وصيانة أربعة استراحات للمعلمين بمدينتي رأس سدر وطور سيناء، في أول جلسة لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بعد عيد الأضحى.

وأكد المحافظ أنه سيتم أعمال إحلال وتجديد مدرسة الفيروز للتعليم الأساسي بحي الفيروز بمدينة الطور، وتوسعة مدرسة الرويسات للتعليم الأساسي التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية، لحل مشكلة الكثافات، واحلال كلي لمدرسة وادي مجرح الابتدائية التابعة لإدارة نويبع.