"مكافحة كورونا": سيطرنا على كورونا ولم ننتصر عليه حتى الآن

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنه قد تم السيطرة على فيروس كوورنا ولكن لم ننتصر عليه، محذرا من أنه في حال فقدان السيطرة ستعود وبقوة مرة أخرى في مصر، وتقبع المسؤولية الرئيسية على المواطنين ومدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه حتى تلك اللحظة كل المتداول حول العقاقير ضد كورونا هي إجراءات أولية واللقاح يعد واقيا أما الدواء فهو الشافي من الفيروس، وكل ما يحدث حاليا هي دراسات أولية، موضحا أن وزارة الصحة المصرية كانت سابقة لدول العالم في مكافحة الفيروس بـ30 يوم، وهو ما عكسه ضعف عدد الإصابات بين المصريين فور انتشار الجائحة.

وأكد أن القيادة المصرية مهتمة بتقليل عدد الوفيات، مشيرا إلى أن ذلك انعكس على أرقام الوفيات خلال الفترة القليلة الماضية.