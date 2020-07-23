نقيب أطباء الدقهلية: تلقينا 300 بلاغ بالاعتداء على أطباء خلال 9 أشهر

قال الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية، إن المجلس تلقى أكثر من 300 بلاغ بشأن الاعتداء على الأطباء في مستشفيات المحافظة المختلفة خلال 9 أشهر من عمر مجلس النقابة الحالي.

وأضاف الشحات في بيان، أن الأطباء تنازلوا عن البلاغات في وجود محامي النقابة، ما عدا 5 أطباء أصروا على استكمال طريق الدفاع عن الحق.

وتابع: "صدر أول حكم في قضية اعتداء على الأطباء أثناء ممارسة أعمالهم بالمستشفيات في عهد المجلس الجديد، وهو 6 شهور حبس للمتهم وهو حكم مرض لنا"، مؤكدا أن النقابة "في ظهر الطبيب من أول دقيقة لآخر دقيقة".

وأضاف نقيب أطباء الدقهلية، أن "الواقعة كانت في مساء 30 أكتوبر 2019 عندما تعدى مواطن على طبيب في مستشفى جمصة المركزي وتم إبلاغ النقابة وقت وقوع الحادثة، وجرى التواصل مع مديرية الأمن".

وأشار إلى أن المجلس الجديد في الشهور القليلة السابقة وبعد تسلم المسؤولية، أخذ خطوات متميزة في الملف القانوني لدعم الأطباء.

واستكمل: "هذا الملف من أهم أولويات المجلس الحالي، لذا نؤكد على جميع الأطباء مرارا وتكرارا بعدم الذهاب إلى أقسام الشرطة أو المحاكم إلا بوجود محامي النقابة".