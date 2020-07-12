"أطباء الدقهلية" تعلن قائمة شرف لـ11 طبيبا توفوا في مواجهات كورونا

قال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إن النقابة فقدت 11 عضوًا خلال مواجهات فيروس كورونا، بينهم اثنين كانوا خارج مصر في دولتي "السعودية والكويت".

وجمعت النقابة أسماء أول 10 أطباء توفوا بفيروس كورونا المستجد، وأطلقت عليهم "قائمة الشرف لأطباء الواجب"، بالإضافة إلي الدكتور أيمن عبد الغفار الدسوقي، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، بكلية الطب جامعة المنصورة، الذي توفي اليوم في عزل الجامعة.

وضمت القائمة كل من: الدكتور عبد اللطيف دبور، أخصائي المسالك البولية بمستشفى السنبلاوين العام، والدكتور عبد الرحيم إبراهيم شرف الدين، استشاري النساء والولادة بمستشفى أجا المركزي، والدكتور يوسف صبري المزين، أخصائي الجراحة بمستشفى دميره المركزي، والدكتور طارق حسين مخيمر، أخصائي الأنف والأذن بمستشفى زين بالكويت، والدكتورة سونيا عبد العظيم عارف.

وشملت القائمة الدكتور سامي مخلص، مدير صحة المنزلة السابق، والدكتور علي هويدي، مدير حميات شربين سابقا، والدكتور أحمد الزفتاوي، استشاري أمراض الصدر بمستشفى صدر المنصورة سابقا، والدكتور أحمد يحيي، استشاري العظام بمجمع الملك فيصل بالطائف بالسعودية، والدكتور زكريا المتولي نعيم، استشاري الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي سابقا.