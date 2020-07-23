عبد الرحمن أبو زهرة: لم أتلق عروضا من تركي آل الشيخ حتى الآن

طمأن عبد الرحمن أبو زهرة جمهوره على صحته، مؤكدا أنه بصحة جيدة ويتواجد حاليا في منزله في القاهرة وسط أبناؤه وأحفاده.

وقال عبد الرحمن أبو زهرة، إنه قرأ ما كتبه المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، على "فيس بوك" لكنه لم يتلق أية عروض حتى الآن بشكل رسمي.

يذكر أن آخر أعمال عبد الرحمن أبو زهرة مسلسل "جمع سالم" مع زينة والذي عرض في السباق الرمضاني.

كان تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، كتب عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، "بتشرف ان الفنان الكبير عبدالرحمن ابوزهره يكون ليه دور في الفيلم الي شغال عليه الان اذا شرفنا ووافق على الورق".