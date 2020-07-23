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هاني شاكر: الإعلام قال إني بقلد "العندليب" في بداياتي

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ياسمين محمود
10:50 م | الخميس 23 يوليو 2020
هاني شاكر

هاني شاكر

أكد المطرب هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، خلال أولى حفلاته الأون لاين في قصر عابدين، أنه لم يقصد في بداياته الفنية تقليد الفنان الراحل عبدالحليم حافظ.

وقال شاكر: لم يكن تشبيهي بالعندليب عبدالحليم حافظ في بداياتي عبئا عليّ، بالعكس شيء أسعدني جدا ويمكن الناس ربطت بيني وبين عبدالحليم هو إن أول ظهوري من خلال أغنية "حلوة يا دنيا" مع الراحل محمد الموجي أحد المقربين لعبدالحليم حافظ.

وأضاف شاكر: الصحافة والإعلام وقتها حبت تصنع حبة ضجة "تحابيش" وقيل إن هاني شاكر يقلد عبدالحليم.

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