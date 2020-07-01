هاني شاكر عن أغنية "هتعدي": "أدت بسمة أمل للناس.. ومفتقدين الرومانسية"

تحدث الفنان هاني شاكر، عن أحدث أغنياته "هتعدي"، التي أصدرها منذ أيام، قائلا: "أنا بحمد ربنا إنها نزلت في التوقيت دة، وأديت بسمة أمل كبيرة للناس، والحمد لله أول ما نزلت بعدها بأسبوع، الدنيا اتفتحت واتفكت، وابتدت خطوط الطيران تشتغل، والمطاعم ابتدت تفتح، مع الاحتياطات الصحية المهمة جدا إن إحنا لازم نلتزم بيها".

وأضاف "شاكر" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميتين سهير جودة ومفيدة شيحة، أن الأغنية الجديدة مليئة بالتفاؤل "كنت حاسس إنها جديدة عليا".

وأوضح الفنان هاني شاكر، أن الأغنية من كلمات رامي أمين، وألحان أحمد برازيلي، وتوزيع حازم زووم، "كلهم شباب ورجعوني شباب معاهم".