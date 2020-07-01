هاني شاكر: الزمالك عامل شغل كويس.. وبيشكل جزء من وجداني

تحدث الفنان هاني شاكر، عن فريقه المفضل ورأيه في الرياضة بشكل عام، قائلا: "الزمالك عامل شغل الفترة اللي فاتت كويسة والواحد لما يحب فريق بيشكل جزء كبير من وجدانه إما بفرح وإما بحزن ودي عظمة الكورة والرياضة إن الواحد بيتأمل، لو فريقي كسب ببقى في مود حلو ونازل مبسوط ولما بيخسر بيبقى عكس دة تماما".

وأضاف "شاكر" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميتين سهير جودة ومفيدة شيحة، "إحنا مفتقدين الرومانسية في حياتنا النهاردة، ده حتى كلام الأغاني بقى فيه عنف والمواقف اللي بنشوفها في الأفلام والمسلسلات بقى فيها عنف بين الراجل والست حتى التعبير عن الحب والغضب".

وتابع: "الرومانسية مع اللغة الجديدة اللي شايفينها في الشارع مع طريقة الناس مع بعضها أعتقد أنها مختلفة واختفت الرومانسية وياريت نرجعها تاني".