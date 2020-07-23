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تامر الخشاب: الإخوان تستغل عاطفة المصريين لنشر فيديوهاتها المفبركة

كتب:

شريف سليمان
10:32 م | الخميس 23 يوليو 2020
المخرج تامر الخشاب

المخرج تامر الخشاب

كشف المخرج تامر الخشاب، طريقة جماعة الإخوان الإرهابية في فبركة الفيديوهات المسيئة لمصر، موضحًا أنها تستهدف جعل المواطن يكره دولته ويرفض أي قرار تتخذه.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "on"، أنه أعد تقريرًا مفبركًا كهذا، حيث عرضته الإعلامية بسمة وهبة، مشيرًا إلى أنه استخدم موسيقى حزينة وأغنية "بالورقة والقلم": "كانوا بيقولوا ليه الدولة مش بتدخل وتلحق الناس اللي عماراتهم بتقع، والتقرير قلب الحقيقة من تدخل إيجابي للدولة وجاب سيدة مسنة تقول حسبي الله ونعم الوكيل لجعل المواطن يتعاطف معها ضد الدولة على غرار ما يفعل الإخوان".

وتابع: "الجماعة تستغل أننا شعب عاطفي ودائمًا ما يعدون تقاريرهم بموسيقى حزينة وناي ليجعلوا المواطنين يتعاطفون مع القتلة، خاصةً إذا كانت والدتهم تصرخ حزنًا على مصيرهم، وحتى لو قبضت الدولة على تجار مخدرات فسيتعاطف الإخوان معهم".

وأشار إلى أنه أعد أيضًا تقريرًا حقيقيًا يعرض إنجازات الدولة وأنها تهدم المناطق العشوائية وتبني مساكن جديدة للمواطن بأسعار ميسرة، محذرًا المواطنين من أساليب الفبركة التي تتبعها الجماعة الإرهابية.

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