"مصايف الإسكندرية": غرقى شاطئ الصفا خالفوا قرارات الإغلاق

ناشد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، وسائل الإعلام المصرية أن تركز على أن الشواطئ العامة مغلقة بقرار من الحكومة وأنه لا يوجد أية وسائل إنقاذ بها، موضحاً أن الإدارة لاحظت أن كافة حوادث الغرق في الفترة الأخيرة كانت لأشخاص من خارج محافظة الإسكندرية.

وأضاف "رشاد "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن غرقى شاطئ الصفا خالفوا قرار الحكومة بمنع ارتياد الشواطئ العامة، مشيراً إلى أن موقع الحادث يبعد أقل من كيلو متر من شاطئ النخيل الذي شهد فاجعة غرق قبل ذلك.

وتابع: "غرقى شاطئ الصفا من عائلة واحدة فتاة 19 عاما تم استخراج جثمانها، وشقيقها 15 سنة استخرجنا جثمانه أيضاً، وجار البحث عن الشقيق الأكبر 30 سنة، وابن خالتهم 23 سنة، وجميعهم من القاهرة".