بالأسماء.. غرقى شاطئ الصفا أسرة واحدة من القاهرة

غرق 4 أشخاص، صباح اليوم، من أسرة واحدة قادمين من محافظة القاهرة، لقضاء يومين عطلة وتسللوا لنزول الشاطئ المغلق فجراً.

وتبين أن الغرقي من أسرة واحدة هم ٣ أشقاء وابن خالتهم.

تلقى قسم شرطة العامرية أول بلاغا يفيد غرق 4 أشخاص بشاطئ الصفا على بعد أمتار من شاطئ النخيل المعروف بـ "شاطئ الموت" بحي العجمي.

وانتقل ضباط مباحث القسم وقوات الإنقاذ النهري وحكمدار غرب الإسكندرية، وقوات إدارة الحماية المدنية ، وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

ونجحت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة كل من "غادة رجب حنفي" 19 عاما، وشقيقها "محمد رجب حنفي" 15 عاما، وجاري البحث عن جثتي حنفي رجب حنفي 30 سنة والسيد ابن خالتهم

قال الدكتور محمد حمص، مدير مرفق إسعاف الإسكندرية، إنه جرى نقل الثلاث جثث إلى مشرحة الإسعاف، مشيرا إلى استمرار البحث عن جثة أخري