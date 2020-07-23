تامر الخشاب: بعض موظفي الأحياء كان يحصلون على 100 ألف جنيه في الشهر

قال المخرج التلفزيوني تامر الخشاب، إن أصحاب الفيديوهات المفبركة يستخدمون أسلوب الدراما والتحريض والتحيز ضد الدولة.

وأوضح خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، أن الإخوان يفبركون الفيديوهات ضد الدولة لإثارة الرأي العام، موضحًا أنه من الطبيعي أن يكون هناك متضررين من إجراءات الدولة المصرية فيما يتعلق بمواجهه مخالفات البناء.

وذكر الخشاب، أن بعض موظفي الأحياء كان يحصلون على 100 ألف جنية في الشهر، من خلال تمرير كثير من المخالفات.