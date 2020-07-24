الأورمان: نتولى توزيع لحوم الأضاحي على مليون أسرة مصرية

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، إن الجمعية ستتولى توزيع لحوم الأضاحي على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، ولن يتم ادخار أي جهد لإدخال السرور والبهجة على مايقرب من مليون أسرة، بتوزيع أضحية العيد عليهم بما فيها لحوم مستورده وبلدي ومن ذبائح العيد.

وأضاف "شعبان"، خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه وعلى مدار السنوات الماضية تم الوصول لعدد كبير من المواطنين المصريين، وسنويا لا يقل عدد المستفيدين من لحوم الأضاحي بـ750 ألف أسرة، موضحا أن جمعية الأورمان تقوم بإنتاج "صك الأضحية" منذ 10 سنوات، وخلال تلك السنوات نجحت الجمعية في كسب ثقة المواطنين بالتعامل معها.

وأكد أن نسبة زيادة المواطنين في "صك الأضحية" قد زاد بنسبة 100% خلال العام الراهن، وذلك لوجود تضافر مجتمعي، بجانب خوف بعض المواطنين من الذبح بسبب انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن أسعار صك الأضحية للحوم البلدي 3250 جنيها ويتم الاتصال على رقم الخط الساخن (19455) وسيتم التواصل مع المندوب، مؤكدا أن كل الصكوك مختومة بختم وزارة التضامن الاجتماعي.