القمص غبريال يشتري صك الأضحية.. والأوقاف: معادلة غير موجودة إلا في مصر

أكد الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل مديرية أوقاف الشرقية، أن القمص غبريال ظريف كاهن كنسية ديرب نجم، اشترى صك الأضحية لمشاركة إخوانه من المسلمين فرحة عيد الأضحى المبارك.

وقال "حامد" في تصريح لـ"الوطن"، إن القمص "ظريف"، دائم التواجد مع إخوانه المسلمين في جميع المناسبات الدينية والوطنية مشيدًا بعلاقة الصداقة التي تربط القمص غبريال ظريف بأحد الشيوخ بأوقاف ديرب نجم والتي تعبر عن الروح المصرية الخالصة.

واعتبر وكيل مديرية أوقاف الشرقية، أن شراء كاهن كنيسة ديرب نجم لصك الأضحية دليل على أن الشعب المصري نسيج واحد وأن روح المحبة والمودة تسود الجميع ، مشيرًا أن هذه معادلة يصعب تحقيقها في أي بلد غير مصر المحبة مصر المحروسة مصر الأمن والامان التي وسعت أرضها كل أبنائها المخلصين تحت قيادة حكيمة ورشيدة.

وفي سياق متصل أكد "حامد" أن مديرية أوقاف الشرقية باعت حتى الآن 605 صك أضحية سعر الصك 1800 جنيه، وذلك في جميع إدارات أوقاف المحافظة، مؤكدًا أن الصكوك مازالت موجودة ومتاحة ويمكن الحصول عليها عن طريق التواصل مع أئمة المساجد وإدارات الأوقاف.