أخبار البنوك.. 7 بنوك تتيح شراء صك الأضحية من المنزل قبل عيد الأضحى

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يلجأ الكثير من المسلمين إلى شراء صك الأضحية، حال عدم القدرة على شراء الأضحية كاملة وذبحها، خاصة مع ارتفاع أسعارها، مقارنة بانخفاض سعر الصَّك، وتوفيرًا لعناء الذبح.

وتتيح بعض البنوك إمكانية شراء صك الأضحية من المنزل عن طريق هاتفك المحمول، وترصد "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين بشكل يومي، تفاصيل الاستفادة بهذه الخدمة في بعض البنوك مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك كريدي أجريكول على النحو التالي:

بنك مصر

يتيح بنك مصر للعملاء إمكانية شراء صك الأضحية بمنزلك عن طريق محفظة بنك مصر BM Wallet دون الحاجة للذهاب إلى فروع البنك.

البنك الأهلي المصري

أعلن البنك الأهلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إمكانية شراء صكوك الأضحية من بنك الطعام المصري من جميع فروع البنك.

ويمكنك التبرع من خلال فروع البنك حساب رقم 888777، أو عن طريق الاتصال على رقم 16060 ليصلك المندوب، أو التبرع أون لاين عن طريق الموقع الإلكتروني www.egyptianfoodbank.com.

بنك التعمير والإسكان

أعلن بنك التعمير والإسكان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فرصة لعملاء محفظة "فلوسي فون" من بنك التعمير والإسكان، تمكنهم من الحصول على صك الأضحية بكل سهولة وأمان من أماكنهم عن طريق المحفظة، إذ يمكنهم الاختيار وشراء صك الأضحية من كُبرى الجمعيات الخيرية بمصر.

حدود المحفظة الذكية:

الحد الأقصى لرصيد المحفظة: 10 آلاف جنيه مصري.

- الحد الأقصى اليومي للعمليات من المحفظة: 6 آلاف جنيه مصري.

البنك التجاري الدولي CIB

ويتيح بنك CIB للعملاء إمكانية شراء صك الأضحية من دار الأورمان (جمعية الأورمان الخيرية) عن طريق تطبيق المحفظة الذكية من CIB، والتي يمكنك الاشتراك بها عن طريق الاتصال بمركز خدمة عملاء البنك أو إرسال رقمك القومي على رقم 4435.

بنك كريدي أجريكول

أعلن بنك كريدي أجريكول عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إمكانية شراء صك الأضحية بكل سهولة في أي وقت ومن أي مكان، عبر خدمات كريدي أجريكول الإلكترونية: banki Mobile، وbanki Lite banki Online، وbanki wallet.

فضلًا عن إمكانية شراء الصك عن طريق خدمة Fawry بسهولة، في إطار حرص البنك على راحة العملاء وتقديم أفضل خدمة.

بنك الاستثمار العربي

وأعلن بنك الاستثمار العربي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إمكانية شراء صكوك الأضحية من بنك الطعام المصري من جميع فروع بنك الاستثمار العربي.

ويمكنك التبرع من خلال فروع البنك حساب رقم 888777، أو عن طريق الاتصال على رقم 16060 ليصلك المندوب، أو التبرع أون لاين عن طريق الموقع الإلكتروني www.egyptianfoodbank.com.

المصرف المتحد

أعلن المصرف المتحد طرح 3 طرق رقمية لشراء صك الأضحية 2020 عبر قنواته البنكية الرقمية، وهي: الإنترنت البنكي - الموبايل البنكي - المحفظة الرقمية، إضافة إلى إمكانية الشراء من فروع المصرف المتحد الـ64 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومؤسسة بنك الطعام المصري ومؤسسة دار الأورمان.

ويستطيع عملاء المصرف المتحد وغير العملاء شراء صك الأضحية 2020 عبر منظومة "بنكك على الخط"، إذ يمكن الاختيار بين حزمة من البرامج المتخصصة لصك الأضحية تطرحها المؤسسات الثلاث، والتي تتنوع بين شراء الصك بالكامل أو سهم في أضحية أو لحوم صدقة وتحويل المقابل المادي لصالح المؤسسة.