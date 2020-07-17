مصر الخير: كورونا زادت إقبال المواطنين على شراء "صك الأضحية" بنسبة 20%

قال المهندس أحمد علي، رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير، إن هناك نسبة زيادة تتجاوز الـ20% من قبل المواطنين لشراء "صك الأضحية"، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا، وخوف عدد كبير منهم من انتقال فيروس كورونا.

وأضاف "علي"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن المؤسسة توفر عمليات لشراء الصكوك عبر جميع قنوات ووسائل التبرع الخاصة بها سواء إلكترونية أو خلال البنوك أو الخط الساخن أو الفروع والمكاتب المنتشرة بمعظم محافظات مصر، موضحا أن قيمة صك الأضحية تبلغ 3500 جنيه، ولا تساوي تنفيذ شعيرة الأضحية فقط ولكنها تساوي تنمية إنسان، بخلاف جودة اللحوم البلدية والتغليف والسعر لدفع قيمة سعر العجل والرأس حية دون تحمل مصاريف إدارية ولوجستية، حيث تحرص المؤسسة على إرضاء المستحقين والمتبرع بالمقام الأول.

وأكد أنه يتم شراء رؤوس ماشية عبر أفضل السلالات من إنتاج مزارع شركة "أرض الخير" التابعة للمؤسسة والتي تعمل وفق الضوابط الشرعية للأضحية ويتم الذبح بالمجازر البيطرية بعد صلاة العيد وحتى وقت عصر رابع أيام التشريق بحسب الضوابط الشرعية لعملية وتوقيتات الذبح، ويبدأ توزيع اللحوم على المستحقين بعد انتهاء عمليات الذبح.

وأوضح "علي"، أنه يحصل كل متبرع على نصيبه، مشيرا إلى أن مشروع سهم لحوم الصدقة والذي يبلغ قيمته 100 لـ200 جنيه يتيح الفرصة للمتبرعين غير القادرين على القيام بشعائر الأضحية لهذا العام بأن يتصدق بقيمة السهم لتصل باسمه لحوم بقيمة التبرع للمستحقين بكل محافظات الجمهورية.

وتابع: "مصر الخير عملت على هدف تنموي جديد لتوفير مصدر دخل مستمر لـ500 من الشباب الخريجين والمستحقين عن طريق منح المستحقه وقرضا يتملك بموجبه عدد 20 رأس ماشية عن طريق البنك الزراعي، حيث قامت المؤسسة بتدريب أكثر من 8 آلاف شاب مع توفير فرص تسويقية للحيوان بعد تسمينه وذلك من خلال إقامة عمليات تدريبه وتعليمه لأصول التربية الحديثة، وتقديم خدمات بيطرية حتى يكون الإنتاج جاهز للاستعانة به في حملة صك الأضحية ما حقق عائدا كبيرا على المستحق، ويستطيع الحصول على أكثر من دورة تسمين وتكرار التجربة ومن ثم تحويله لمستثمر صغير".