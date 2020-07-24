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"لو تطبيل هجيب فرقة وزفة".. بسمة وهبة تشيد بإنجازات "العلمين الجديدة"

وهبة: دورنا أن الإيجابي نقول عليه والسلبي نقول عليه

كتب:

شريف سليمان
05:32 ص | الجمعة 24 يوليو 2020
الإعلامية بسمة وهبة

الإعلامية بسمة وهبة

قدمت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON"، فقرة خاصة، من داخل مدينة العلمين الجديدة، مؤكدة أنها إنجاز مصري بطراز عالمي.

وذكرت "وهبة"، أن هذا المشروع يخدم 60 ألف عامل، بجانب أسرهم الذين يصل عددهم لربع مليون مواطن، وبعد التشغيل سيساهم في مئات الآلاف من الوظائف، مشددة على أهمية السياحة في دعم الاقتصاد .

وأوضحت الإعلامية أن "العلمين" ليست مدينة الأثرياء، بل مدينة سياحية ستدر دخلًا على الدولة المصرية بدلًا من الاتجاه إلى الدول الأوروبية.

وواصلت: "هذه المشروعات رد على فزاعة الإخوان.. لو بتسموا دا تطبيل، هجيب طبلة وأطبل وأجيب فرقة وزفة، لأن إللى إحنا فيه لازم نعمله كدا، والكويس نقول عليه كويس، والسلبي نقول عليه سلبي، هنا نقول ما نريد، ولكن لا نذهب للخارج ونقبض بالدولار، عشان نسيء للوطن، إحنا بنحب البلد، وهدفنا مصلحتها.. وهذا هو الخير".

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