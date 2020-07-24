أكشن" العوضي في "شديد الخطورة" يجذب جمهوره: "أداء مبهر"

اعتمد الفنان أحمد العوضي في الحلقات الأولى من مسلسل "شديد الخطورة" على مشاهد الأكشن، والذي عرض منه 4 حلقات على إحدى المنصات الإلكترونية .

وتفاعل الجمهور مع مشاهد "العوضي"، التي نشرها على حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، حيث جاء أحد التعليقات "متشوقين كتير للحلقات الجديدة"، فيما قال تعليق آخر "أداء مبهر في المسلسل".

ويتم عرض حلقة أسبوعياً من المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية، والمسلسل مكون من 7 حلقات، وقد تصدر قائمة ‏التريندات بموقع البحث الشهير "جوجل"‏.

المسلسل بطولة أحمد العوضي، ريم مصطفى، هادي الجيار، حسني شتا، خالد كمال، محمود حجازي، رياض الخولي، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام على.