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حسن شاكوش يستعد لحفل غنائي في بيروت الشهر المقبل

انتشار كورونا وراء تأجيل الحفل منذ مارس الماضي

كتب:

ياسمين محمود
02:21 ص | الجمعة 24 يوليو 2020
حسن شاكوش

حسن شاكوش

يستعد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، لإحياء حفل غنائي أغسطس المقبل في لبنان في أحد الفنادق الكبرى.

يذكر أن الحفل كان من المقرر إقامته مارس الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب جائحة كورونا وتوقف الطيران.

ويستعد "شاكوش" لطرح دويتو "بسكوتاية مقرمشة"، مع حمادة مجدي والراقصة جوهرة، وقال مطرب المهرجانات في تصريح سابق لـ "الوطن"، تعليقا على تداول صور تجمعه مع الراقصة جوهرة، إنه لم يشاركها إلا في عمل واحد فقط سيتم طرحه قريبا.

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