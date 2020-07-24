يوفر الوقت والمال.. 10 معلومات عن معمل الباثولوجي بشفاء أورمان الأقصر

مرت 4 سنوات على افتتاح مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة، شمال محافظة الأقصر، حيث أول صرح طبي مجاني لعلاج مرضى السرطان بمحافظات صعيد مصر، والتي ساهمت معامله بشكل كبير في تقديم الخدمات الطبية المجانية لعشرات الآلاف من المرضى بالصعيد.

"الوطن" استعرضت أهم النقاط التي جعلت معمل الباثولوجى بمستشفى شفاء الأورمان موفرًا للوقت والأموال على مرضى الأورام بالصعيد.

1. معمل الباثولوجي يعتبر أحد أهم الأقسام المسئولة عن تشخيص ووضع خطة العلاج لكل مريض سرطان يستقله مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، وتم إنشاء المعمل داخل المستشفى لأهميته الكبرى في خدمة مريض السرطان وهو المخصص لإجراء تحليل للعينات التي يتم سحبها من مرضى الأورام المختلفة.

2. يتم إجراء الخطوات بالعمل في نفس مكان العلاج للتخفيف عن المرضى والقضاء على عامل الوقت في تحليل العينات في معامل العاصمة، وهو مجهز لتحليل العينات التي يتم سحبها من المرضى من الجسد حيث يتم تحويلها لنسيج يقسم لمكعبات من الشمع لتقطيعها شرائح رفيعه لتحليلها وتشخيص الحالة المرضية للمواطنين داخل المستشفى.

3. هذا النوع أهم أنواع التحاليل لمرضى السرطان لكشف كافة ملابسات المرض ومعرفة طرق علاجه؛ الفرق بينه وبين التحاليل الطبيعية أنه يتم خلاله تحليل لنسيج ويعطي معلومات تفصيلية أكثر عن الحالة المرضية تساعد كثيراً الجراح والطبيب في معرفة حالة المريض وكيفية تقديم العلاج له.

4. أغلب أنواع العلاج تخرج للمريض اعتمادًا على تقرير معمل الباثولوجي ويتم داخل المعمل تشخيص كل شئ عن حالة مريض الأورام المختلفة، ومع افتتاح المعمل تم تقديم خدمات جيدة للغاية للمئات من المرضى. والقضاء على عامل التأخير في عينات المرضي بوجود المعمل في قلب المستشفى.

5. جزء كبير من كتابة التقرير للمريض وحالته يعتمد على الاتصال بين الطبيب والمعمل، كما أن وجود معمل الباثولوجي في نفس المكان يسهل طبيعة علاج الحالة والتعامل معها للترابط بالمستشفى.

6. يساهم المعمل في توفير أموال ووقت لمريض الأورام بهذا المعمل بعد أن كان في السابق يتم التعامل مع معامل ذات ثقة في القاهرة فقط وكانت تتأخر العينات وحالياً انتهت أزمة تأخير أية عينة مع وجود معمل الباثولوجي داخل المستشفى، ويوجد داخل المعمل جهاز "الصبغة العادية" لعمل الصبغة أتوماتيكياً لصبغ كافة الشرائح بنفس الطريقة الموحدة.

7. جهاز الصبغة يوفر الوقت والمادة المستخدمة لزق الأغطية ليقوم فريق المعمل بإجراء أعمال آخري غير تركيب الشرائح يدوياً، ويوجد بالمعمل جهازين لـ"الصبغات المناعية" والتي لها وظيفة تشخيصية لمعرفة نوع الورم بصبغات معينة.

8. الوظيفة الثانية لأجهزة الصبغات هى معرفة نوعية العلاج للمريض المعروف نوعية مرضي، وذلك للاستفاد منه في العلاج الموجه لشئ محدد في الورم ويتم معرفته عبر هذا الجهاز، كما يضم المعمل جهاز لتحويل الأنسجة من الشكل الفريش إلى شكل يحول لمكعب شمع ليكون سجل دائم للمريض لفحص أنسجته كل فترة حسب طلب المعالج للحالة.

9. يوجد من جهاز الأنسجة نوعين واحد مغلق يعمل بنظام الشفط والثاني مفتوح تتحرك فيه العينات لتوضع بها الكيماويات ليتحول لبلوك شمعي ثم تحول الأنسجة لمكعبات شمع وتقطع بطريقة محددة لحفظها في شرائح زجاج كسجل للمريض بجهازين آخرين داخل المعمل لتوضع عليها الصبغة فيما بعد.

10. ومن أهم الأجهزة داخل معمل الباثولوجي جهاز "الفحص بالتجميد" ووظيفته أثناء إجراء العملية للمريض الجراح يسحب أجزاء معينة من الورم أو حوافه، لإجراء الفحص عليها في هذا الجهاز سريعاً، ويتم بالجهاز عمل بلوك من الثلج لإجراء الصبغة له ومعرفة إذا كانت الحواف أو الغدد بها ورم أو عدمه، وهذا الجهاز يساعد في إعداد تقرير في ربع ساعة فقط للجزء الذي يتشكك به الطبيب خلال إجراء العملية للمريض.