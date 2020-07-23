مستشفيات الأقصر تستعد للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل

أعلن الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، أن المستشفى تستعد حاليًا لإنهاء كافة التجهيزات الخاصة بالانضمام لمشروع التأمين الصحي الشامل خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه لم يتم فتح أي عيادة خارجية أو تحديد مواعيد لها حتى الآن، ومازالت إدارة المستشفى تنتظر قرارات وتعليمات وزارة الصحة في هذا الشأن.

وأضاف "عمر" أن ما تردد فى كافة وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن تحديد مواعيد لفتح العيادات الخارجية أو بدء العمل بالمستشفى خارج نظام العزل الصحى الحالي، أمر لا يمت للواقع بصلة، موضحًا أن المستشفى لايزال فى مرحلة العزل الصحى لمصابى كورونا، ويوجد داخلها فريق العزل الرابع الذي يقوم بمهمته فى خدمة المصابين بكورونا.

وأكد مدير "الأقصر العام" أن المستشفى استقبل خلال الأيام الماضية قيادات وزارة الصحة، ومسؤولي التأمين الصحي الشامل، بقيادة الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والذى تابع تجهيزات المستشفى الحالية، لخدمة أهالي المحافظة مع بدء التأمين الصحى خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته، أعلن العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز مدينة الزينية، شمال الأقصر، اليوم، انتهاء كافة التجهيزات لوحدة أبو طربوش الصحية بالمدامود قبلي، تمهيدًا لافتتاحها ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأضاف الهواري، أنه لليوم الثاني على التوالي تم تكثيف أعمال وحملات النظافة والتجميل، وتهذيب الأشجار، وتوسعة الشوارع، ورفع الإشغالات بكل الطرق المؤدية للوحدة الصحية.