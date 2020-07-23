فتح العيادات الخارجية للمرضى بمستشفى الأقصر العام الأحد المقبل

قال الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، إنه اعتبارًا من الأحد المقبل، سيتم فتح عيادات المستشفى الخارجية لاستقبال المرضى، وذلك في إطار انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وبذلك تكون الأقصر ثاني محافظات مصر يجرى بها تطبيق المنظومة الصحية الجديد بعد بورسعيد.

وأضاف عمر أنه طبقًا لخطة التطوير المقترحة للمستشفى فسيتم زيادة عدد الأسرة لتصبح 201 سرير بدلًا من 154 سريرًا.

وتابع أنه سيتم زيادة عدد العيادات الخارجية لتصل لـ22 عيادة، و6 غرف عمليات إضافةً إلى غرفة للعمليات الصغرى، و57 سرير عناية مركزة، و30 حضانة، و60 ماكينة غسيل كلوى، وبنك دم تجميعي وصيدلية مركزية، وأشعة (سينية، مقطعية، متنقلة، إيكو، رنين مغناطيسي، سونار)، ووحدة مناظير.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.