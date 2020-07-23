منح إجازة لـ35% من مخابز الأقصر خلال أيام عيد الأضحى

وجه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، مديري المديريات ورؤساء المدن والقرى، برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية وأخرى فرعية.

وقال محسن الشامي، مدير إدارة الأزمات بمحافظة الأقصر، إنه جرى رفع درجة الاستعداد على مستوى كل من الإدارة الصحية ومرفق الإسعاف، والتأكيد على توفير المستلزمات الطبية والأدوية على مستوى المحافظة، إضافة لمتابعة سيارات النقل العام والسرفيس والإبلاغ عن أى مخالفات لتعريفة الركوب.

من جانبه، أعلن تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، انتهاء كافة الاستعدادات اللازمة، وتوافر مختلف السلع والمنتجات من اللحوم والدواجن وغيرها، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى استمرار العمل خلال أيام إجازة العيد بالمخابز، وسيجري منح إجازة فقط لـ35% فقط من إجمالي مخابز المحافظة ومقار توزيع السلع التموينية، مؤكدًا توافر أسطوانات البوتاجاز بالمستودعات والمواد البترولية.

وأكدت مديرية الطب البيطري، فتح وتشغيل مجازر الأقصر الحكومية كافة، وعددها 5، لذبح الأضاحي مجانًا للمواطنين.