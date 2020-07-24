الصحة السعودية تحذر من تحول عيد الأضحى إلى "مناسبة تعيسة"

وجهت وزارة الصحة السعودية، رسالة مهمة إلى مواطني المملكة العربية السعودية، شددت خلالها على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية في المناسبات واللقاءات خلال عيد الأضحى المبارك.

وقال محمد العبد العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات كورونا، أمس الخميس، إنه لا يجب أن يكون التواصل بين الناس خلال عيد الأضحى المبارك سببًا في "تعاسة المناسبة".

وأكد "العبد العالي"، على ضرورة أن تشهد اللقاءات والزيارات في عيد الأضحى، الالتزام بالإجراءات الوقائية، وبعيدة عن مخاطر انتقال العدوى.

وحذر متحدث الصحة السعودية، من شعور من تظهر عليه أعراض المرض أو التأكد من إصابته بالحرج وعدم البدء في إجراءات العزل الصحي، وأن يقوم بدلًا من ذلك، بالمشاركة في هذه المناسبات وتعريض الآخرين للخطر.