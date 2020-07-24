إدارة الشواطئ عن غرق 4 من أسرة واحدة: سوء تصرف أفقدهم حياتهم

علق اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للمصايف والشواطئ بالإسكندرية، على غرق 4 مواطنين بينهم 3 أشقاء بشاطئ الصفا بجوار شاطئ النخيل.

واعتبر "رشاد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن ما حدث استمرار لسوء التصرف الذي يمكن أن يفقد الإنسان حياته مؤكدًا أن الشواطئ مغلقة والخدمات الموجودة عليها متعلقة منها خدمات الإنقاذ.

وأضاف: "اللي حصل إن أسرة جاية من خارج الإسكندرية وقررت انها تنزل شاطئ الصفا المغلق واللي عليه لافتات أن الشاطئ مغلق ونزلوا في وقت بدري عشان الحملات اللي بتخلي الشواطئ تمر وفكرت تنزل رغم أن البحر عالي بقاله يومين".

وأوضح أن الأسرة نزلت للمياه وغرق 4 أفراد منهم 3 أشقاء وابن خالتهم، لافتًا أنه تم انتشال جثمانين ومتبقي اثنان آخران، مشيرا إلى أن الموج كان عاليًا وأنه سيتم استئناف البحث عن جثامين الغرقي بواسطة فرق الانقاذ النهري والبحري وفرق والمتطوعين من الاتحاد المصري للغوص متوقعًا وصول الجثمانين للشاطئ نظرًا لعدم وجود حواجز.

ولفت "رشاد" إلى أن المشكلة في منطقة غرب الإسكندرية بمنطقة العجمي بسبب عدم وجود أسوار وأن الشواطئ مفتوحة، مشيرا إلى لوجود عيب فني في حواجز الأمواج بمنطقة النخيل، وأن ذلك السبب في زيادة أعداد الغرقى وأنه يتم دراسة هذه العيوب بشكل فني.

وأكد "رشاد" أنه عند فتح الشواطئ يتواجد أطقم المنقذين والمسعفين على الشواطئ ومعدات الإنقاذ، مشيرًا إلى أن شاطئ النخيل مخصص لجمعية 6 أكتوبر للبناء والإسكان منذ عام 1993، ولم يتم إجراء الصيانة الدورية لحواجز الأمواج، مؤكدًا أن الشاطئ سيظل مغلقا حتى بعد فتح الشواطئ خلال الفترة القادمة.