عبدالغني: أرض العلمين الجديدة مكنش ينفع يمشي عليها بني آدمين

أكد المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن المدينة هي فكر وعصارة خبرة مكاتب استشارية عالمية.

وقال "عبدالغني"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، إنهم واجهوا صعوبات كبيرة جدًا في البداية، حيث كانت الأرض ساحة للحرب العالمية الثانية، وتضافرت كل قطاعات الدولة لتذليل كل الصعوبات.

وأوضح أن أصعب ما واجهوه في العلمين هنا هو طبيعة الأرض، موضحا "مكنش ينفع يمشي عليها بني آدم"، لأنها كانت عبارة عن ملاحة كالرمال المتحركة، ووصفها بأنها كانت أرض خداعة، لافتًا إلى أن كل ما نشاهده الآن هو تربة منقولة من خارج العلمين إلى داخلها، وتحسين خواص التربة بالكثير من التجارب.

وأكد رئيس مدينة العلمين الجديدة أنهم عملوا بخبرات مصرية دولية واستعانوا بكل بيوت الخبرة، مشيرًا إلى أن المدينة تعتبر أول اتجاه للبناء الرأسي على الساحل الشمالي الغربي بعدما تعودت مصر على البناء الأفقي.

وعن الكليات التي تعمل في العلمين الجديدة، أكد "عبدالغني"، أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بدأت بـ4 كليات العام الماضي 2019، وهناك طلاب سيتسلمون شهاداتهم بعد أيام، وجامعة العلوم والتكنولوجيا ستشهد بداية عمل 4 كليات في أكتوبر 2020، لافتا إلى أن هناك جامعة لوزان للسياحة والضيافة وسنبدأ العمل فيها خلال المرحلة المقبلة، كما سيتم العمل على بناء اثنتين من الجامعات الخاصة.

وأكد أنه سيتم التعامل مع المدينة على أنها مستدامة تحتوي على كل الأنشطة، وقطاع الإنتاج الإعلامي أحد أهم قطاعات الدولة، ومخططنا له سيكون شاملًا لكافة مناحي الحياة، مشيرًا إلى أن تخطيط المدينة يستوعب كل الأنشطة المتاحة على وجه الأرض، حيث تبلغ نحو 48 ألف فدان قُسمت على أكثر من قطاع.

وأوضح أن المدينة لديها محطة تحلية مياه البحر، وتغذي نحو 700 ألف شخص في المرحلة الأولى، مؤكدًا أن مدينة العلمين الجديدة مدينة مستدامة وتمتلك محطة كهرباء تنتج 500 ميجا وات.