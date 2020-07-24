منحة تدريبية وراتب شهري لفتاة التين الشوكي من قناة Ten

أعلن الإعلامي نشأت الديهي، الرئيس التنفيذي لقناة "TeN" الفضائية، تخصيص راتب شهري ومنحة تدريبية لمدة عام، للطالبة هبة عبدالحميد، المعروفة إعلامياً بفتاة التين الشوكي والتي تدرس في أكاديمية الطيران، وتعمل كبائعة للتين الشوكي صباحا ومساعدة في عيادة علاج طبيعي مساءً.

وقال "الديهي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "إحنا الستات" عبر فضائية TeN، مساء الخميس، إن المنحة ستكون لمدة عام مع صرف راتب شهري يُعين "هبة" على أعباء الحياة وتعيش بكرامة، مضيفأ: "إحنا في القناة هنساعدك ونفتح باب أمل على مقدار إمكانياتنا البسيطة والطموحات الكبيرة".

ووجه "الديهي" نصيحة لفتاة "التين الشوكي" وطلب منها عدم الاستماع للمتنمرين، بقوله: "ارفعي راسك فوق وقولي دايما إنك متربية ومصرية وانا فخور بيكي وانا بقول لمريم بنتي شوفي هبة بتعمل إيه"، مشيرًا أن القناة ستوفر فرصة تدريبية لها وسيبحثون عن المجال الذي تنجح فيه حتى لو تم تدريبها على وظيفة مراسلة بالقناة.

ونصح "الديهي"، الفتاة بعدم التأثر بالتنمر الذي تتعرض له: "أنا أكتر واحد بتعرض للتنمر، والتنمر يعكس ضعف المتنمرين، والقانون الآن شديد على كل من يتنمر بالآخرين".