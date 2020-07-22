عاجل.. نقل "فتاة فرشوط" إلى مكان غير معلوم بعد تلقيها تهديدات بالقتل

انتقلت "فرحة" الشهيرة إعلاميا بـ"فتاة فرشوط" وأسرتها من مركز شرطة نجع حمادي بمحافظة قنا، إلى موقع غير معلوم وفرته وزارة التضامن الاجتماعي، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال مصدر في وزارة التضامن الاجتماعي، إن وزارة بقيادة دكتور نيفين القباج، نسقت مع وزارة الداخلية ومحافظ قنا، والمسؤولين لحماية "فرحة" وأسرتها من التهديدات، بتوفير مكان لها غير معلوم قد يكون خارج المحافظة، إضافة إلى تأمينهم بحراسة مشددة لحمايتها حتى النطق بالحكم.

وقالت فرحة التي حصلت "الوطن" على صور لها ومع والدتها داخل مركز شرطة نجع حمادي، إنها تلقت تهديدات بالقتل من خلال مسلحين انتقلوا لموقع سكنها ليل أمس، مطالبة الدولة والمجتمع لحمايتها هي وأسرتها.

مصدر: البحث عن مسلحين شوهدوا بالقرب من منزل "فتاة فرشوط"

وقضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات نجع حمادي بشمال قنا، أمس الثلاثاء، بإحالة اوراق 3 متهمين، للمفتي في التهم الموجهة إليهم باغتصاب واختطاف فتاه قاصر، والشروع في قتلها، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ"فتاة فرشوط"، وتحديد جلسة 25 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية إلى أكتوبر 2018، عندما ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فرشوط، برئاسة العقيد جمال سالمان، مأمور المركز، "علي.ك.ا"، 21 عامًا، وشقيقه "محمد"، 19 عامًا، و"مصطفى.ر.ع"، 22 عامًا، لاتهامهم بخطف واغتصاب "فرحة.ع.ر"، 17 عامًا، طالبة، بإحدى المناطق الزراعية.

وأحيل المتهمون للنيابة العامة في القضية رقم 2550 لسنة 2018 إداري مركز فرشوط.