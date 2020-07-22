مصدر: البحث عن مسلحين شوهدوا بالقرب من منزل "فتاة فرشوط"

قضت "فرحة" ضحية الاغتصاب في مدينة فرشوط بمحافظة قنا، ومعها أسرتها، ليلتهم داخل مركز شرطة نجع حمادي، لحمايتهم أمنيًا، بعد تلقيهم تهديدهم من ذوي المتهمين، عقب الحكم على مغتصبيها بإحالة أوراقهم إلى المفتى.

وقال مصدر أمني، إن فرحة وأسرتها مازالوا في مركز الشرطة لحين معرفة هوية الأشخاص الذين ذهبوا إلى منطقتها بحثًا عنها، وتحرير محضر بالواقعة.

وقال المصدر إن الفتاة قالت، إن أشخاصًا استقلوا سيارة ومعهم أسلحة شوهدوا في منطقة سكنها خلال الساعات الأولى من، اليوم الأربعاء، لكنهم رجعوا في "توك توك" بعدما شاهدهم الناس، ما أصاب فرحة وأسرتها بحالة رعب شديدة

وعلى الفور انتقل المقدم حاتم حفني وكيل فرع البحث الجنائي، إلى "فرحة" وأسرتها بعد البلاغ، واصطحبوهم للمركز لحمايتهم، ولإثبات ما حدث.

وأشار المصدر، إلى أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لمعرفة هؤلاء، لافتًا إلى أنه يجري تعيين حراسة على سكن فرحة وأسرتها بعد الخروج من المركز.

وقضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات نجع حمادي بشمال قنا، أمس الثلاثاء، بإحالة اوراق 3 متهمين، للمفتي في التهم الموجهة إليهم باغتصاب واختطاف فتاه قاصر، والشروع في قتلها، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ"فتاة فرشوط"، وتحديد جلسة 25 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية إلى أكتوبر 2018، عندما ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فرشوط، برئاسة العقيد جمال سالمان، مأمور المركز، "علي.ك.ا"، 21 عامًا، وشقيقه "محمد"، 19 عامًا، و"مصطفى.ر.ع"، 22 عامًا، لاتهامهم بخطف واغتصاب "فرحة.ع.ر"، 17 عامًا، طالبة، بإحدى المناطق الزراعية.

وأحيل المتهمون للنيابة العامة في القضية رقم 2550 لسنة 2018 إداري مركز فرشوط.