رجال وأطفال وسيدات وحتى الحيوانات .. التحرش جريمة لم ترحم أحد

شهدت الفترة الماضية ظهور بعض حالات التحرش والاغتصاب، حيث لم يقتصر التحرش على الفتيات فقط، ولكن تعرض له الرجال والأطفال وحتى الحيوانات أيضًا في وقائع منشورة في الصحف كما يلي:

فنان يشتكي من تعرضه للتحرش من فتاة

واقعة تحرش جديدة فجرها الممثل شريف خير الله، بعدما أكد تعرضه للتحرش، من فتاة، وقرر فضح أمرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعبر الفنان عن استيائه من الفتاة، التي تحرشت به إلكترونيًا، إذ نشر صورتها، ووجه لها رسالة تهديد، مطالبًا إياها بعدم التحرش به، قائلًا: "الست دي بتتحرش بي"، حسب قوله.

وأضاف: "ولو مابعدتش هافضحها بجد، والله هافضحك بالاسم والمكان كمان ابعدوا عني".

ولم تمر ساعات، إلا وتراجع الفنان وحذف المنشور، مدونًا: "مسحت البوست بتاع الست اللي عملالي مشاكل في بيتي عشان صعبانة عليكم، وأنا اللي حاصلي مشاكل بسببها غلطان".

وتابع مستنكرًا: "حاجة غريبة لو واحدة هي اللي بيتحرش بيها راجل كنتم لعنتوه".

"خير الله" لم يكن الأول الذي يتحدث عن التحرش، الأمر الذي يُقابله الكثير بالاستنكار والاستغراب كونه رجل، حيث إنه على غير المعتاد، فأغلب ضحايا التحرش من الجنس الناعم، هن المجني عليهن ولسن الجُناة.

القبض على متحرش بطفلة في الجيزة

تمكنت قوة من مباحث الجيزة، القبض على سائق، لاتهامه بالتحرش بطفلة مطرب بمنطقة الهرم، واعترف المتهم، بارتكاب الواقعة، وجرى التحفظ عليه، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن بداية الواقعة، كانت بتلقي قسم شرطة الهرم، بلاغا من مطرب مغمور، يتهم سائق التاكسي المتعاقد معه لتوصيل ابنته للمدرسة، بالتحرش بـ"ابنته" 8 سنوات، ولمس أجزاء حساسة من جسدها، وجرى ضبط المتهم وإحالته للنيابة، التى باشرت التحقيق.

تحرش إلكتروني ببعض الفنانات

نشرت الفنانة رانيا يوسف عن التحرش الذي تتعرض له عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث فضحت المتحرشين، كما كتبت ما تتعرض له يوميا، وفي النهاية نشرت صورهم كي يكونوا معروفين لأهلهم وذويهم ويمنعوا هذا السلوك المنحرف، بحسب تصريحاتها.

وبدأت نجمات أخرى في القيام بنفس الفعل، فقد نشرت الممثلة بسنت شوقي، عبر خاصية "ستوري"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، تفضح متحرشين بها.

ونشرت "بسنت" ما تعرضت له من تحرش، وكتبت في تعليقها على الصورة: "الشعب المتدين بطبعه.. المتحرش بعت الرسالة دي على الصفحة الرسمية بتاعتي، ولفت نظري أوي حضرته كاتب شغال إيه، أنا مش فاضية الحقيقة اليومين دول علشان أبلغ مباحث الإنترنت فهكتفي بفضحه".

سيدة تتحرش بقرد في المنصورة

قضت محكمة جنح أول المنصورة، بحبس ربة منزل 3 سنوات تحرشت بقرد في أحد محلات بيع الحيوانات، وذلك عن طريق ملامسة مناطق حساسة من جسده، بعد أن وجهت لها النيابة العامة اتهامات بالتحريض على الفسق وإثارة الغرائز والفعل الفاضح بالطريق العام.

كان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود معلومات لضباط قسم حماية الآداب العامة بالمديرية أكدتها التحريات السرية، تفيد انتشار أحد الفيديوهات الجنسية لإحدى الساقطات بين أوساط الشباب وطلبة المدارس والجامعات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء قيامها بملامسة أجزاء حساسة لأحد الحيوانات "قرد" بأحد المحلات العامة بقصد إثارة الغرائز الجنسية وتحريضهم على الفسق.

وتمكن العميد عصام أبو عرب، رئيس مباحث حماية الآداب من تحديد هوية المتحرى عنها وتبين أنها تدعى "نسمة .ا .ا" 25 عاما، ومقيمة بإحدى قرى مركز أجا، وأنها بمساعدة أحد أصدقائها والذي قام بتصويرها، بينما قامت هي بحركات لإثارة قرد داخل قفص بأحد المحلات، عن طريق مداعبة منطقة حساسة فيه.

وبالفحص تبين أن المتحرى عنها سبق اتهامها في قضية دعارة، وأنها تحاول الترويج لنفسها باستخدام هذا الفيديو.

بتقنين الإجراءات تمكنت مباحث حماية الآداب من ضبطها وبمواجهتها، بمحضر الشرطة اعترفت بأنها صاحبة الفيديو المنتشر.

وبعرض المتهمة على النيابة العامة اعترفت أمام محمد ثابت، وكيل نيابة بأول المنصورة، بارتكاب الواقعة، وأنها لم تقصد أي فعل فاضح وإنما كانت تسير برفقة بعض أصدقائها وتوقفوا أمام أحد المحلات بشوارع المنصورة، وفور مشاهدتها لقرد في قفص أمام أحد محلات بيع طيور الزينة والحيوانات الأليفة بدأت في مداعبته، وتطورت مداعبته على سبيل الهزار، ولامست عضو القرد الذكرى، وفوجئت بتفاعله الأمر الذي أدى إلى قيام أحد مرافقيها بتصوير مقطع الفيديو، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي دون علمها.

وأضافت أن ما قامت به كان على سبيل الهزار، ولا تعلم كيف انتشر مقطع الفيديو كان على هاتف أحد أصدقائها.