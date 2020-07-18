أحمد سعد عن أغنية "100 حساب" مع شاكوش: النقابة هتعجب بيها أوي

تحدث الفنان أحمد سعد عن أغنية "100 حساب"، والتي يؤديها مع حسن شاكوش، قائلا: "النقابة هتعجب بيها أوي، واعتقد النقابة مش هتبقى ضد ده لأن أحنا مش ضد بعض، والأغنية بتتماشى مع ذوق النقابة، الفنان هاني شاكر وقف معايا كتير من غير ما يعمل شو"،

وكشف "سعد" خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عن علاقته مع الفنانين حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب، قائلا: "الاتنين دول بحبهم أوي وحبايبي وأصحابي، وهما ما شاء الله عايشين حياة جميلة، وأنا كنت عندهم قبلها بفترة وكنا ميتين من الضحك خاصة أنا أعرف شيرين من 20 سنة".

وتابع: "فجأة لقيت حاجة نزلت غريبة جدا إنهم اتخانقوا، أنا مفهمتش الموضوع، أنا عن نفسي موقفتش أبدا في مشكلة بين شيرين وحسام، احنا مش في الحتة دي مع بعض، نتقابل نهزر، شيرين لو عندها مشكلة مع حسام مش هتكلمني، هتكلم ناس أهدى مني شوية قادرين يلموا الموضوع".