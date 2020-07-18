أحمد سعد عن شاكوش: بحب صوته وفنه.. وأنا بحترم أغاني المهرجانات

تحدث النجم أحمد سعد، عن المغني الشعبي "شاكوش"، قائلا: "هو فنان جميل، وشخصية في الحقيقة ابن بلد، ومن المؤدبين، وبحب صوته وفنه وكل حاجة"، موضحا أن أغنية "100 حساب" جرى تسجيلها قبل قرار النقابة بمنع غناء المهرجانات، ولكن تم تأجيل طرحها بسبب ارتباطه بمسلسل "البرنس".

وأضاف "سعد" خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه احترم قرار النقابة، متابعا: "أنا بحترم المهرجانات، لأن الملايين بتجتمع على حاجة بيحبوها، بس فيها حتة ناقصة وتظبط، عمر الجمهور المصري ولا العربي بيحب أن واحد بيشتم واحد أو يغلط في واحد، بسأل ولادي أنتم فاهمين بيقولوا إيه؟ بس بيردد وخلاص".

وتابع: "أنا اتكلمت مع شاكوش في الأغاني دي، فقولت الناس بتحب المزيكا وبترقصها وشكل الغناء دة بسيط وبيعبر عن الناس، ولكن بعض الأغاني دي فيها كلمات قاسية جدا على الأطفال لأن الناس بتوع المهرجانات بيتحدوا بعضهم، ومش متخيلين مدى توسعهم وانتشارهم وحب الناس الشديد".

وواصل: "اتفقت مع شاكوش إننا هنعمل الموسيقى اللي الناس بتحبها، ونجيب لحن حلو طربي فيه مزيكا، وكلام حلو، ويبقى عملنا مزج مع كل الموضوع، ودي كانت وجهة نظري إننا نعمل شكل بناسب المهرجانات والناس والنقابة".

وأكد أن النقابة تبحث الموضوع "الناس مستنية الغنوة جدا جدا ومقدرش بردو أتعدى النقابة وفيه أمل نسمع الأغنية قريب".