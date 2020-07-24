إصابة ربة منزل بتسمم تناولت أقراص سوس بالخطأ في أسيوط

أصيبت ربة منزل بالتسمم إثر تناولها أقراص السوس بطريق الخطأ بقرية البداري في محافظة أسيوط، وجرى تحويلها للمستشفى الجامعي.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمورمركز شرطة البداري يفيد وصول بلاغ من المستشفى المركزي بوصول "زينب سيد صديق علي"، 29 سنة، مقيمة بشارع المدارس بالبندر دائرة المركز وذلك أثر تناول أقراص سوس. تم إجراء الإسعافات الأولية، وجار تحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وبسؤال أسرتها أقروا أن إصابتها نتيجة تناول أقراص السوس عن طريق الخطأ.

جرى تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية.