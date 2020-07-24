عاجل.. الأمواج تخرج باقي جثامين غرقى شاطئ الصفا في الإسكندرية

قذفت أمواج البحر، صباح اليوم، جثمانين لغرقى شاطئ الصفا في الإسكندرية، وليرتفع إجمالي الجثث المنتشلة إلى 4 جثامين من الأسرة التي لقت مصرعها غرقًا، فجر أمس.

وانتشل جثمان الشقيق الثالث حنفي رجب حنفي، 30 عاما، وغادة رجب حنفي 19 عاما، أم لطفلين، ومحمد رجب حنفي 15 عاما، فيما انتشل جثمان قريبهم الرابع "ابن خالتهم" مباشرة، سيد محمد سمره 17 عاما.

وقال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إن الأسرة تعرفت على الجثامين قبل نقلها إلى سيارة الإسعاف والمشرحة، تمهيدا لإصدار النيابة العامة تصريح دفن الجثامين.

وشدد رشاد على أنه يجب أن يلتزم المواطنون بمنع ارتياد الشواطئ، تنفيذًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.