عرض مسرحيتي البخيل وأفراح القبة للجمهور بدءا من ثاني أيام العيد

أعلن مسرح الشباب التابع للبيت الفني للمسرح عن عرض مسرحيتي "البخيل، أفراح القبة" بدءا من 1 أغسطس القادم ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وستعرض المسرحيتان لمدة ثلاثة أيام فقط مع اتخذا الإجراءات الاحترازية بنسبة حضور 25 % فقط من الجمهور، وسيتم عرض مسرحية "أفراح القبة" على المسرح العائم بالمنيل في تمام الساعة السابعة مساء، فيما تقرر عرض مسرحية البخيل على مسرح أوبرا ملك برمسيس في تمام الساعة السابعة مساء.

يذكر أن العرض المسرحي البخيل كان قد تم عرضه في 16 يوليو الجاري ولمدة 3 أيام بدار الأوبرا المصرية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.