قائمة بالدول الأكثر تضررا من كورونا حتى الوقت الحالي

حصد فيروس كورنا أرواح أكثر من 633 ألف شخص حول العالم حتى الآن، فيما تجاوزت حصيلة المصابين 15.5 مليون مصاب، أغلبهم في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا وجنوب إفريقيا.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررًا حيث سجلت أكثر من 144 ألف حالة وفاة جراء تفشي الوباء، وبلغ عدد المصابين فيها أكثر من 4 ملايين و38 ألف مصاب، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية حيث حصد الوباء أرواح أكثر من 84 ألف شخص، وبلغ عدد المصابين ما يقرب من 2.3 مليون مصاب.

وبحسب آخر أرقام وإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الجمعة، جاءت بريطانيا في المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تضررًا حيث سجلت وفاة نحو 47 ألف شخص، وإصابة حوالي 300 ألف شخص.

وارتفعت حصيلة الوفيات في المكسيك بشكل حاد خلال الأيام الأخيرة، حيث بلغت حوالي 42 ألف حالة وفاة، وسجلت أكثر من 370 ألف إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء.

وفي المرتبة الخامسة تأتي إيطاليا التي حصد فيها الوباء أرواح أكثر من 35 ألف شخص، وتجاوز عدد المصابين فيها 245 ألف مصاب.

وسجلت الهند، التي بدورها تشهد ارتفاعا قياسيًا في أعداد المصابين خلال الأيام الأخيرة، أكثر من 30 ألف حالة وفاة، ونحو 1.3 مليون مصاب.

وجاءت بعدها فرنسا التي حصد فيها الوباء أرواح أكثر من 30 ألف شخص، وتجاوز فيها عدد المصابين 216 ألفًا.

وفي المرتبة الثامنة تأتي إسبانيا التي سجلت أكثر من 28 ألف حالة وفاة و270 ألف إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء.

ورغم أن روسيا تحتل المرتبة الرابعة عالميًا من حيث عدد الإصابات إذ سجلت نحو 800 ألف إصابة، إلا أن نسبة الوفيات كانت ضعيفة للغاية، حيث سجلت أقل من 13 ألف وفاة منذ بدء تفشي الوباء.