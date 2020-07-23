مدير حميات دمنهور: قلت إن كورونا بينتقل في الهواء ومحدش صدقني

قال الدكتور أحمد هواش، مدير مستشفى حميات دمنهور، إنه عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا بـ37 يوماً ظهرت عليه أعراض الفيروس مرة أخرى.

وتابع: "في الأول عملت فحوصات عادية لأني مكنتش متوقع أن أصاب بكورونا مرة أخرى، ولكن عقب عمل مسحة وتبين إنها إيجابية ما أدى إلى إنهيار حالتي النفسي، لأن قلت مفيش غيري في مصر اللي تجيني كورونا مرتين".

وأضاف "هواش" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "من شدة الألم التي شعرت به في المرة الثانية دفع الأطباء إلى إعطائي حقنتين منوم، وأنا قلت إن الفيروس بينتقل في الهواء ومحدش صدقني ومنظمة الصحة أكدت صحة كلامي".

ولفت "الهواش"، إلى ضرورة عمل أبحاث في مصر على الفيروس بشكل موسع على الإصابة بالفيروس مرتين، وتابع: "إسرائيل قالت إن هناك أشخاص أصيبوا به مرتين، وفي إنجلترا أصيب لاعب كرة بـ كورونا مرتين".