كورونا يؤجل عرض فيلم Top Gun: Maverick لتوم كروز مجددا

أعلنت شركة Paramount، تأخير موعد طرح فيلم Top Gun: Maverick ليصبح 2 يوليو 2021، بدلا من 23 ديسمبر 2020، بسبب تأثير كورونا الشديد على صناعة السينما.

وقال رئيس التوزيع المحلي لشركة Paramoun كريس أرونسون: "نريد أن نؤكد أننا واثقون من أنه، عندما يحين الوقت، سيستمتع الجمهور في كل مكان مرة أخرى لرؤية أفلام باراماونت على الشاشة الكبيرة".

وفيلم Top Gun: Maverick من إخراج جوزيف كوسينسكي، وتشارك الممثلة جينيفير كونلي بطولة العمل.

وقدم توم كروز الجزء الأول من Top Gun عام 1986، وشاركته البطولة وقتها، الممثلة كيلي ماجليس، ونجح الفيلم بشدة وقتها، وتخطت إيراداته 350 مليون دولار، بعد عرضه في دول مختلفة.

وتوم كروز، له شعبية كبيرة، وتحقق أفلامه أعلى الأرباح، وعمل مع كبار المخرجين، منهم مارتن سكورسيزي وستانلي كوبريك وفرانسيس فورد كوبولا، والممثل الذي يبلغ من العمر 58 عاما، ترشح لجائزة أوسكار 3 مرات ولم يحصدها.