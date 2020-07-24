اتحاد الغوص: "مفيش حد كبير على الغرق"

قال الدكتور هشام ربيع، رئيس لجنة اختبارات الإنقاذ بالاتحاد المصري في الغوص والإنقاذ، إن دور الاتحاد هو تدريب الأشخاص على طرق الانقاذ وتقديم الإسعافات الأولية، لافتا إلى أن المنقذ لا يحدد بعمر معين، ولكن يعتمد على اللياقة وتميزه في السباحة، والثقة بالنفس وامتلاك مهارات السباحة.

وأضاف "ربيع"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "DMC"، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن طرق الإنقاذ لها مهارات كثيرة، وأن الشخص الذي ينضم للجنة يجب أن يكون رشيقا، ويكون جيدا في السباحة.

وأوضح: "البحر لا يوجد له كبير، مفيش حد كبير على الغرق، ولكن الثقة بالنفس وامتلاك المهارة والخبرة يجعله يهرب من الموج"، الموجة تقوم بسحب الشخص، وبعد ذلك تفقده الوعي.