تضرر مبنى وسيارة مدنية في انفجار الجولان المحتلة

ذكر موقع «واللا» الإسرائيلي، أن دوي انفجارات سُمعت بالقرب من السياج الحدودي بمرتفعات الجولان المحتل، صباح اليوم، والتي على ما يبدو أنها نتيجة لنيران في الجانب السوري.

في الوقت نفسه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هناك شظايا أصابت مبنى وسيارة مدنية، مشيرًا إلى أن التفاصيل قيد التحقيق.

ونقل الموقع الإسرائيلي عن أحد السكان، بأنه «في الساعات الأخيرة كانت هناك معركة في قرية حضر بالقرب منا وكان هناك أصداء للانفجارات».