تأجيل طرح الجزء الثاني من Spider-Man: Far From Home

تأجل عرض الجزء الثاني من فيلم "Spider-Man: Far From Home" لمدة شهر، ليصبع موعد طرحه بالسينما 17 ديسمبر 2021.

وكان من المقرر في الأصل طرح الفيلم في 5 نوفمبر 2021، لكن سوني أعلنت عن تغيير الموعد في ظل وجود حالة تخبط شديدة من قبل شركات الإنتاج، مع تأجيل موعد طرح عدد كبير من الأفلام.

الفيلم من إخراج جون واتس، وبطولة توم هولاند، وحقق الجزء الذي عرض عام 2019 نجاحا كبيرا وشارك في بطولته توم هولاند، صامويل جاكسون، جاك جيلنهال.

يذكر أن شركة Paramount أعلنت تأجيل طرح الجزء الثاني من فيلم A Quiet Place؛ ليصبح 23 أبريل 2021 بعدما كان موعد عرضه 6 سبتمبر 2020.

كما تم تأجيل طرح عدد من الأفلام، وإلغاء مهرجانات آخرها هونج كونج السينمائي الدولي، والذي كان من المقرر عقده في النصف الثاني من شهر أغسطس، ولكن تم إلغاؤه بسبب كورونا.