10 سنوات مرت على فيلم Inception.. تحفة كريستوفر نولان ودي كابريو

منذ 10 سنوات، تحديدا يوم 16 يوليو 2010، جلس الجمهور داخل قاعة السينما، لمشاهدة العرض الأول لفيلم Inception، تحفة المخرج كريستوفر نولان.

وقتها، لاقى الفيلم نجاحا ساحقا، ونال إشادات من قبل الجمهور والنقاد، وتخطت أرباحه حاجز الـ 829 مليون دولار، بينما كانت تكلفة إنتاجه 160 مليون دولار.

وInception مدته ساعتين و28 دقيقة، ومن بطولة عدد كبير من كبار نجوم هوليود، منهم ليوناردو دي كابريو، جوزف جوردون – لوفيت، توم هاردي وغيرهم.

وInception الذي كتبه وإخرجه نولان، ترشح لعدد كبير من الجوائز، منها 8 ترشيحات أوسكار، حصد منها 4، في فئات، أفضل مؤثرات بصرية، أفضل خلط أصوات، أفضل تحرير صوت، أفضل تصوير سينمائي.

وترشح فيلم Inception لأربع جوائز جولدن جلوب، و9 جوائز بافتا، حصد منها 3، وحصد الفيلم جائزة أفضل أداء من قبل فريق عمل من جوائز نقابة ممثلي الشاشة.

وترشح لـ 9 جوائز من أكاديمية أفلام الخيال العلمي والرعب، وحصد منها 5، وجائزة أفضل فيلم من الأكاديمية اليابانية.. بالإضافة إلى المئات من ترشيحات الجوائز الأخرى. ويعتبر Inception الفيلم رقم 10 في مسيرة كريستوفر نولان الإخراجية.

والمخرج كريستوفر نولان، ولد 13 يوليو 1970، في لندن، وترشح خلال مسيرته الفنية لجائزة "أوسكار" 5 مرات، وترشح لجولدن جلوب 3 مرات، ولبافتا 4 مرات.. بالإضافة لعدد كبير آخر من الجوائز.

ومن أشهر أفلام كريستوفر نولان، Memento عام 2000، Insomnia 2002، و The Prestige 2006، The Dark Knight Rises 2012، و Interstellar2014

ويضع صناع السينما أملا كبير على أحدث أفلام "نولان" وعنوانه Tenet، على أمل جذبه للجماهير لقاعات السينما بمجرد طرحه الشهر القادم.

Tenet من من بطولة روبرت باتينسون، جون ديفيد واشنطن، إيليزبيث ديبيكي. وتكلفة إنتاج الفيلم 205 مليون دولار.