تعرف على جون ديفيد واشنطن بطل أحدث أفلام المخرج كريستوفر نولان

يضع الكثير من صناع السينما، العديد من الآمال على فيلم Tenet لمخرجه كريستوفر نولان، على أمل أن يستعيد جماهير السينما مرة أخرى بمجرد طرحه بدوره العرض، وذلك بعد إغلاق الصالات لعدة أشهر بسبب فيروس كورونا، وبعد تأجيله أكثر من مرة من المفترض عرضه في 2 أغسطس المقبل.

واختار "نولان" الممثل جون ديفيد واشنطن أن يكون بطلا لفيلمه المكلف إنتاجه 205 مليون دولار، بجانب روبرت باتينسون وإيليزبيث ديبيكي.

وجون ديفيد واشنطن، مواليد، 28 يوليو 1984، في أمريكا، واختارته أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المسؤولة عن ترشيح وتوزيع جوائز أوسكار، من بين المنضمين حديثا، لعضويتها، ضمن 819 فنانًا.

وشارك جون ديفيد واشنطن حتى الآن في 7 أفلام ومسلسلين. وأول فيلم شارك فيه جون ديفيد واشنطن كان مالكولم إكس عام 1992، من بطولة دينزل واشنطن وإخراج سبايك لي.

ومثل أيضا مع سبايك لي في فيلم BlacKkKlansman، والفيلم نال 6 تشريحات أوسكار وحصد منها واحدة أفضل سيناريو مقتبس.

وأول مسلسل شارك فيه جون ديفيد واشنطن، كان Seven Bucks Digital Studios عام 2017، والثاني Ballers .

وتم الإعلان عن مشاركة جون ديفيد واشنطن في فيلم Born to Be Murdered وهو من إخراج وقصة لـ Ferdinando Cito Filomarino ويكتب السيناريو له Kevin A. Rice ويشارك في بطولته أليسيا فيكاندر، بويد هولبروك.

وترشح جون ديفيد واشنطن، لعدد من الجوائز، منها مرة جولدن جلوب عام 2019 عن دوره في فيلم BlacKkKlansman، بالإضافة لعدد آخر من الترشيحات.

وشارك جون ديفيد واشنطن كمنتج مساعد في فيلم واحد وهو The Book of Eli، إنتاج عام 2010، وبطولة دينزل واشنطن، وميلا كونيس، وراي ستيفنسون، وإخراج كل من آلبرت وآلن هيوز، وتأليف Gary Whitta.