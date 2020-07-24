10 رسائل برلمانية لـ عبدالعال أبرزها: نرعى السلام ولا تفريط في الحقوق

حرص الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على توجيه عدد من الرسائل الهامة داخليا وخارجيا، وذلك خلال انعقاد الجلسات البرلمانية هذا الأسبوع، وحرصت الأمانة العامة على إصدار أنفوجراف توضيحي بأبرز الرسائل.

مصر دولة داعية للسلام لكن لا تفرط في الحقوق

وأكد الدكتور علي عبدالعال، أن مصر دولة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها، وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد.

القوات المسلحة لديها الرخصة لتحديد زمان ومكان الرد على أي خطر أو تهديد يمس الأمن القومي المصري

وأشار إلى أن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على أي خطر أو تهديد يمس الأمن القومي المصري.

البرلمان يشرع ويراقب ولا يدير

وقال عبدالعال، إن البرلمان يشرع ويراقب ولا يدير، فالإدارة من عمل السلطة التنفيذية وهذه هي الحدود بين السلطات، والحكومة تحيل إليه مشروعات القوانين لمناقشتها وإجراء التعديلات عليها في إطار ما يثار من مقترحات ووجهات نظر في ضوء أحكام الدستور.

الأزهر الشريف قيمة ثابتة وراسخة

وأوضح أن الأزهر الشريف قيمة ثابتة وراسخة ويعتبر من أقدم مراكز العلم في العالم، ولا يمكن ولا يتصور المساس به حيث يمثل قوة ناعمة لمصر في الداخل والخارج.

الموافقة على مشروع قانون إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية يدعم مبدأ المواطنة

وأكد رئيس مجلس النواب أن الموافقة على مشروع قانون إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية يدعم مبدأ المواطنة ويرسخ المساواة التامة بين الطوائف المسيحية المصرية كل في إدارة أموال الوقف الخاصة بهم واستثمارها.

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد قانون عصري كامل

وأشار إلى أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد قانون عصري كامل ومتكامل، وذلك بفضل الجهد المبذول في دراسته وصياغته، والبنك المركزي جهة مستقلة، ونرفض المساس باستقلاليته من اجل أداء افضل للجهاز المصرفي.

من العدالة والانصاف أن تطبق تعديلات قانون المهن الطبية بأثر رجعي

وحول قانون كادر المهن الطبية، قال رئيس مجلس النواب، إنه من العدالة والانصاف أن يتم تطبيق تعديلات قانون المهن الطبية بأثر رجعي ابتداء من ظهور أول حالة كورونا في مصر في فبراير من هذا العام رغم صعوبة إقرار مثل هذه القوانين، وهذا مما يحسب لهذا البرلمان.

قدمنا الصالح العام على أي اعتبار آخر

وأضاف: "توليت رئاسة هذا المجلس في ظل ظروف صعبة حيث كان كتلة سائلة في ظل تعدد وتنوع الاتجاهات وعدم وجود ظهير سياسي منظم، إلا أننا استطعنا معا تحقيق المعادلة الصعبة في اتمام الفصل التشريعي وإنجاز العديد من المهام التشريعية والسياسية بالصبر والحكمة والاستيعاب وتقديم الصالح العام على أي اعتبار آخر".

كورونا أثبت أن أي دولة لا تقوم ولا تنهض إلا من خلال الصناعة والزراعة

ولفت إلى أن جائحة كورونا أثبتت أن أي دولة في الظروف الصعبة لا تقوم ولا تنهض إلا من خلال الصناعة والزراعة، مؤكدا على أن العامل والفلاح هما أساس الإنتاج ونهضة أي أمة.

العصار قائد عسكري وسياسي أدى دوره بوطنية وشرف

وفي رثائه للفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، قال الدكتور علي عبدالعال: "كان قائدا عسكريا وسياسيا بارزا من أبناء مصر الأبرار، وافته المنية وهو يؤدي دوره الوطني الذي لم يتخلى عنه في يوم من الأيام".