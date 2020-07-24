شفاء 585 مصابا بكورونا في "عزل بلطيم" بينهم طفل عمره أيام بكفر الشيخ

اعلن مصدر طبي بمحافظة كفر الشيخ، ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا، بمستشفى العزل في بلطيم، إلى 585 حالة تحولت نتائجهم إلى سلبية وخرجوا بعد تعافيهم.

كما سجل المستشفى شفاء أصغر مصاب وهو الطفل ياسين الذي ولد في 8 يوليو الجاري، حيث كانت والدته "عبير.ر"، في العقد الثاني من عمرها، اول حالة تخضع لولادة قيصرية، حيث دخلت المستشفى مصابة بكوفيد 19 منذ فترة، وكانت حامل في شهرها التاسع.

وجرى أخذ عينة من الطفل لتحليلها للتأكد من خلوه من فيروس كورونا، لكن تبين إصابته وشُفي وخرج من المستشفى.

وفي وقت سابق، قال الدكتور تامر حامد، مدير المستشفى لـ" الوطن"، إن السيدة شعرت بآلام الولادة، فجرى نقلها فوراً لغرفة العمليات المجهزة بأحدث التجهيزات، وإجراء ولادة قيصرية لها على يد الدكتور أمجد سعد، أخصائي النساء والتوليد والمتواجد ضمن الطاقم الطبي بالمستشفى، وبمشاركة الدكتور محمود سعد، أخصائي التخدير.

أضاف حامد، أن السيدة حالتها مستقرة، لكنها لازالت في الرعاية المركزة، وسيجري نقلها إلى غرفتها العادية عقب استقرار حالتها بنسبة 100%، حيث يجري تقديم الدعم الطبي لها.

وقالت احدى المتعافيات من الفيروس، إنها عادت بعد الموت، واصفة التجربة بالقاسية: "كانت تجربة صعبة، شوفنا الموت لكن ربنا نجانا"، مقدمة الشكر للأطباء.