مريم السكري تتألق بمسرحية "ليلتكم سعيدة" للمخرج خالد جلال

تألقت الفنانه مريم السكري بمسرحيه ليلتكم سعيدة، كتابة وإخراج للمخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة، والمشرف العام على مركز الإبداع الفني.

وتألقت مريم السكري وتفوقت على نفسها والتي قامت بدور شكريه الهلالي، وكانت مريم تتبع أداء السهل الممتنع مما أضاف لدورها الكثير، والذي وصل لقلب المشاهد سريعا.

مسرحية ليلتكم سعيدة بطولة محمد علي رزق ومريم السكري وبسنت صيام ومروة عيد ونديم هشام وألحان المهدي، ديكور عمرو عبدالله، ملابس هالة الزهري، مساعد مخرج أحمد فؤاد مخرج منفذ المتميزة علا فهمي، ومن إخراج جواهرجي الفن خالد جلال.

الجدير بالذكر أن أهم أعمال مريم السكري "من غير مقص سيت كوم، مسرحية قهوة سادة مع المخرج الكبير خالد جلال، عسل إسود مع أحمد حلمي، عاوزة أتجوز مع هند صبري، دور نيفين مسرحيه SMS لسه بدري سيت كوم، مسلسل كان يا مكان الجزء الثاني، الباب في الباب سيت كوم، مسرحية يا طالع القلعة، خطة جيمي، جيران السعد مع سامح حسين، لهفه مع دنيا سمير غانم، مسرحية المستريح مع إدوارد، جحيم في الهند مع محمد إمام، مسلسل بنات خارقات، مسلسل المغني مع الكينج محمد منير ابوشنب مع ياسمين عبدالعزيز نورت مصر مع بيومي فؤاد".