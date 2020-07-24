رئيس التحرير

محمود مسلم

أستاذ فيروسات: كورونا شهد 198 طفرة وإذا تحور ستحدث كارثة عالمية

كتب:

محمد عزالدين
01:15 م | الجمعة 24 يوليو 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، إن الموجة الثانية لأي فيروس تكون أكثر شدة من الأولى، ومصابيها أكثر عددا، ولكن فيروس كورونا مازال غامضا، وكثير من المعلومات عنه غير متوفرة، مضيفا أن الفيروس شهد 198 طفرة ولكن لم ترقى إلى أن يتحور، حيث أن تحور الفيروس يعني كارثة عالمية.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الموجة الثانية لن تكون في كل دول العالم، بل ستكون في دول دون الأخرى.

ولفت إلى أن عملية إنتاج اللقاحات لمواجهة فيروس كورونا تسير على قدم وساق، مؤكدا أن هناك علماء مصريون يعملون على الوصول إلى تطعيم، لافتا إلى أن ارتفاع نسبة التعافي بين مصابي فيروس كورونا أمر مبشر بالخير، حيث اقترب الأطباء من الإعلان أنه لم يعد بالمستشفيات إلا القليل من المرضى.

اقرأ المزيد:

تسجيل 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

ما تحاليل "d dimer" التي يوصي بها الأطباء بعد التعافي من كورونا؟

تسجيل 1892 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات في إسرائيل

تأجيل طرح فيلم مولان لأجل غير مسمى: كورونا ينتصر للمرة الرابعة

كوريا الجنوبية تحذر من ارتفاع كبير في إصابات كورونا اليومية

ليبيا تسجل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا